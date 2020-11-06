6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Полоцком районе продолжаются поиски заблудившегося грибника. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"По оперативным данным, с 6.00 5 ноября до 6.00 6 ноября поступили 2 сообщения о пропавших гражданах в лесных массивах на территории 2 районов Витебской и Минской областей. Работниками МЧС спасен (обнаружен) 1 человек", - рассказали в пресс-службе.

Не найден 1 человек в Полоцком районе Витебской области. Его поиски будут продолжены.

Грибникам необходимо помнить о правилах безопасности. Если идете в лес, обязательно оповестите родных и близких о маршруте и времени возвращения. Если едете на машине, подумайте, хватит ли бензина, чтобы доехать туда и обратно. Надевайте яркую удобную непромокаемую одежду и обувь. Берите с собой хорошо заряженный телефон (навигатор, компас, часы), воду, лекарства, продукты, спички, нож. Старайтесь взять с собой попутчика.

Если потерялись в лесу, попытайтесь не паниковать: успокойтесь и оставайтесь на месте. Сконцентрируйтесь и постарайтесь вспомнить, откуда пришли. Будьте слышны и видны, но не кричите громко и часто, чтобы не измотать себя. Прислушайтесь, может, услышите лай собак, шум шоссе, гул трактора или поезда. Ищите просеку, ориентируйтесь на линии электропередачи, ручьи и течение реки. Идя вдоль линии или вниз по течению реки, вы всегда выйдете к людям. Оставляйте за собой следы: зарубки на стволах деревьев, сломанные ветки. Позвоните родным или в службу спасения по телефону 101 или 112. Сообщите, что заблудились, а также в каком районе пошли в лес и где примерно находитесь.-0-