В Польше задержали белоруса, ограбившего ювелирный магазин в Вене

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При содействии ГУБОПиК в ночь на 18 ноября в Польше задержан белорус, причастный к ограблению в Вене. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Двое мужчин в Вене около 9.30 23 сентября совершили вооруженное ограбление ювелирного магазина, его владельцы при этом получили травмы. Нападавшие действовали дерзко, стреляли в воздух, разбили витрины и, похитив ювелирные изделия, скрылись на заранее подготовленном авто. Сейчас австрийская полиция разыскивает причастного к этому преступлению гражданина Беларуси Эдуарда Ждановича.

"Во время проведенной правоохранителями Австрии, Беларуси и Польши работы стало известно, что к преступлению причастен еще один наш соотечественник. Это житель Гродненской области. В результате международной спецоперации в ночь с 17 на 18 ноября его задержали в Польше. Мужчина арестован для экстрадиции в Австрию. ГУБОПиК МВД продолжает сбор доказательств причастности указанных граждан к разбойному нападению", - рассказала Ольга Чемоданова.-0-