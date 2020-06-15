15 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В поселке Зеленый Бор Ивацевичского района ввели карантин из-за бешеной лисы, сообщил корреспонденту БЕЛТА ведущий ветеринарный врач-эпизоотолог районной ветеринарной станции Сергей Шиманчик.

Местные жители обратились в райветстанцию по поводу появившейся в населенном пункте лисы. Непрошеная гостья побывала в нескольких курятниках. С разрешения местных органов власти охотник застрелил зверя. Биологический материал животного отправили на исследование в Брестскую областную ветеринарную лабораторию. Диагноз бешенства подтвердился. В связи с этим Ивацевичский райисполком установил с 12 июня карантин по бешенству на 2 месяца.

"Провели дезинфекцию места, где было убито животное. Сейчас проводим вакцинацию домашних собак и кошек. Во время подворных обходов ведем разъяснительную работу. Если в течение этого срока не будет выявлено новых случаев бешенства ни у диких, ни у домашних животных, карантин снимается", - пояснил Сергей Шиманчик.

По его словам, это первый случай бешенства в нынешнем году на территории Ивацевичского района.

Специалисты напоминают о необходимости проявлять осторожность, не подходить близко к диким и бездомным животным, которые ведут себя неадекватно или проявляют необоснованную агрессию, не брать их на руки. Согласно требованиям ветеринарно-санитарных правил профилактики, диагностики и ликвидации бешенства, владельцы домашних животных обязаны не реже одного раза в год доставлять их в ветеринарные учреждения для профилактической вакцинации.-0-