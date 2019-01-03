В Пружанах дорожник получил ожоги битумом

3 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пружанах при подготовке оборудования для ямочного ремонта дорожного покрытия пострадал рабочий одной из организаций района, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Инцидент произошел утром 3 января. Мужчина 1979 года рождения отвечал за работу рециклера - установки, предназначенной для разогрева асфальтобетонной смеси и ее транспортировки к месту проведения работ. Поскольку накануне вечером он не слил остатки асфальтобетона из камеры машины, за ночь масса затвердела. Рабочий решил самостоятельно устранить проблему. Для этого он зажег смесь и начал вручную вращать барабан. В этот момент горячая масса из битума брызнула ему в лицо.

Мужчина получил ожоги, с которыми был госпитализирован в центральную районную больницу. Пружанский РОСК проводит проверку.-0-