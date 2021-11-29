В Пружанском районе мужчина получил ожоги при розжиге котла бензином

29 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области за сутки произошло четыре пожара, при которых пострадали два человека, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областное управление МЧС.

В частности, 28 ноября около 15.10 в Пружанский РОЧС из больницы поступила информация о госпитализации мужчины 1995 года рождения из деревни Белоусовщина. Выяснилось, что он разжигал отопительный котел бензином, брызги попали на одежду и она загорелась.

Еще один случай произошел в Барановичах. Пожар возник в одноэтажном двухквартирном доме. К моменту прибытия спасателей кровля уже горела открытым огнем. Ожоги получил мужчина 1983 года рождения - сын хозяина одной из квартир. Он гостил у отца. Мужчина смог самостоятельно выбраться на улицу. После осмотра медики его госпитализировали.

В результате огонь уничтожил кровлю дома, повредил перекрытие, внутреннюю отделку в обеих квартирах, а также имущество в квартире, где возникло возгорание. Специалисты выясняют причину пожара.-0-