В Пуховичском районе автомобиль врезался в гужевую повозку, ее пассажирка погибла

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пуховичском районе автомобиль наехал на гужевую повозку. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

"24 июля около 1.15 на 55-м км автодороги М5 Минск - Гомель 24-летний минчанин, управляя автомобилем Peugeot Boxer, вблизи деревни Крупки совершил наезд на гужевую повозку, возчик которой двигался в попутном направлении. В результате ДТП пассажир гужевой повозки, 44-летняя жительница Пуховичского района, погибла на месте происшествия. 45-летний возчик с полученными травмами доставлен в реанимационное отделение больницы", - рассказали в ГАИ.

Гужевая повозка не была оборудована световозвращающими элементами.-0-