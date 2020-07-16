В Пуховичском районе школьницу насмерть придавило деревом

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства гибели 15-летней девушки, возбуждено уголовное дело, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Трагический случай произошел днем 15 июля. "В лесничестве Пуховичского района 60-летний мужчина занимался лесозаготовкой. Очередное спиленное им дерево упало и травмировало 15-летнюю девушку, которая в это время в наушниках шла по лесной дороге. От полученных травм она скончалась на месте", - проинформировали в СК.

Возбуждено уголовное дело по ст.144 (причинение смерти по неосторожности) УК. Назначены экспертизы.

Следователи с участием эксперта осмотрели место происшествия. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.-0-