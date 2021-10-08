8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пуховичском районе спасатели нашли трех потерявшихся в лесу пенсионеров. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

7 октября в 19.30 спасателям поступило сообщение о том, что требуется помощь в поиске трех человек, потерявшихся в лесном массиве вблизи деревни Сутин Пуховичского района.

Как стало известно, около 9.00 двое пожилых мужчин и женщина ушли в лес за ягодами и потерялись. Связь с пропавшими поддерживалась по мобильному телефону. Спасатели приблизительно знали, где могут находиться пенсионеры, потому что в том квадрате леса обычно люди собирают клюкву.

Поисковые работы проводились работниками МЧС и РОВД. В 21.30 потерявшиеся граждане были обнаружены.

"Прочесывая лес, работники МЧС нашли машину потерявшихся, попросили их покричать и услышали их. Спасатели сказали двигаться пенсионерам на звук сирены, и сами направились им навстречу. Вскоре заблудившиеся были найдены, в медицинской помощи пенсионеры не нуждались", - пояснили в ведомстве.-0-