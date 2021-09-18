18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пуховичском районе за ночь обворовали два магазина, подозреваемые задержаны. Подробности в своем Telegram-канале публикует пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Хищения были совершены в ночь с 5 на 6 сентября по одной схеме: злоумышленники выбрали торговые точки без сигнализации и проникли в них, отжав стеклопакеты.

"Первая кража была зафиксирована в Правдинском, где из продуктового магазина вынесли алкоголь и сигареты на Br1,6 тыс. А в Руденске неизвестные забрали сейф с выручкой около Br10,5 тыс.", - сказано в сообщении.

С помощью записей камер наблюдения сыщики установили причастность к обоим преступлениям 33-летнего жителя Борисовского района и 24-летнего жителя Слуцкого района. До задержания они успели выбросить сейф в водоем.

Возбуждено уголовное дело за кражу, совершенную группой лиц в крупном размере. Фигуранты привлекались к уголовной ответственности, причем младший - четырежды (за хищения имущества).-0-