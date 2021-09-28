В Речице на скамье подсудимых оказалась группа похитителей топлива

28 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В суде Речицкого района рассмотрели уголовное дело о хищении дизельного топлива, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном суде.

Фигурантами по уголовному делу по ч.2 ст.205 УК проходили пятеро ранее не судимых молодых людей 2000-2002 годов рождения.

Основной фигурант, сговариваясь с другими подсудимыми, организовал несколько краж топлива. Так, с сентября по декабрь 2020 года из топливных баков грузовиков на неохраняемой площадке автодороги Гомель - Кобрин в Речицком районе они похитили почти 3,2 тыс. л дизельного топлива на более Br5,5 тыс. В марте 2021 года по той же схеме - еще 1420 л дизельного топлива на почти Br2,3 тыс. Еще один факт хищения - из грузовика на ул.Красина в Речице - 220 л дизтоплива.

Основной инициатор признан виновным в тайном хищении имущества (краже), совершенном повторно, группой лиц. На основании ч.2 ст.205 УК ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Остальные участники преступных схем приговорены к году исправительных работ с удержанием в доход государства 10-20% из заработка по месту работы ежемесячно.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.-0-