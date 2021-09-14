14 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речице сгорел седельный тягач с погрузчиком, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре седельного тягача с полуприцепом и погрузчиком, а также двух рядом стоящих мусоровозов по ул. Луначарского райцентра поступило в службу спасения 14 сентября в 02.40.

Огнем уничтожены седельный тягач МАЗ-6430А5 2011 года выпуска и находящийся на полуприцепе ковшевой погрузчик Manitou-1035 2012 года выпуска. Повреждены также кабины двух мусоровозов МАЗ и ГАЗ.

Как уточнили спасатели, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-