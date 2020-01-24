В Речице вынесли приговор криминальной пятерке за незаконный оборот психотропов

24 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Речицкого района вынес приговор по уголовному делу в отношении группы молодых людей, обвиняемых в незаконном обороте особо опасных психотропных веществ, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном суде.

На скамье подсудимых - пять молодых людей, один из которых несовершеннолетний. Установлено, что ориентировочно в начале 2019 года он вступил в преступную группу, в состав которой также вошли четверо других обвиняемых.

Команда распределила между собой роли по незаконному приобретению, хранению и перевозке альфа-PVP с целью сбыта. "Действия каждого из участников преступной группы были четко определены. Несовершеннолетний, выполняя отведенную ему роль, вел переписку в сети Интернет с неустановленным лицом. Таким образом получал адреса потайных мест с особо опасным психотропным веществом, информацию о количестве свертков, массе вещества для расфасовки и последующей закладке в тайники. Также неизвестный указывал населенные пункты, в которых необходимо разместить так называемые закладки", - пояснили в суде.

Действовали молодые люди по согласованию. При этом расфасовка, перевозка и размещение психотропа в тайники была на контроле самого младшего из группировки. Все сведения об адресах потайных мест участники систематизировали в отчеты и отправляли ему. Несовершеннолетний перенаправлял их неизвестному через Telegram. Эта информация затем использовалась при сбыте особо опасного психотропа.

Приговором суда самый младший участник группы признан виновным в незаконных с целью сбыта приобретении, хранении и перевозке особо опасных психотропных веществ, совершенных группой лиц. На основании ч.3 ст.328 УК Беларуси ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в воспитательной колонии.

Один из обвиняемых, кроме ч.3 ст.328 УК, признан виновным также в вовлечении несовершеннолетнего в совершении особо тяжкого преступления. По совокупности он приговорен к семи годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Также доказана вина в незаконных с целью сбыта приобретении, хранении и перевозке особо опасных психотропных веществ, совершенных группой лиц, трех остальных участников. Им назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного или общего режима.

На основании ст.8 закона "Об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков" от 19 июля 2019 года все участники группировки были частично освобождены от наказания - минус год или два из общего срока лишения свободы.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.-0-