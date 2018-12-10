В Речицком районе автомобиль врезался в дерево, погиб водитель

10 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речицком районе легковой автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево, в результате погиб водитель. Авария произошла 9 декабря примерно в 22.50, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Установлено, что 67-летний водитель "Сеата" вблизи деревни Защебье на закруглении дороги не справился с управлением, съехал в кювет, где врезался в дерево.

От полученных травм водитель скончался в карете скорой медицинской помощи.-0-