В Витебске бесправник пытался скрыться от ГАИ и попал в ДТП

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске в отношении пьяного бесправника составили семь административных протоколов за одну поездку. Такую информацию разместил в своем аккаунте в Facebook начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц, сообщает БЕЛТА.
Ночью 9 декабря внимание сотрудников ГАИ привлек автомобиль "Рено", двигавшийся на Московскому проспекту. Сигналы красно-синих маячков и неоднократные требования об остановке водитель игнорировал. Экипажи ГАИ преследовали автомобиль примерно 15 минут. При повороте направо "Рено" занесло и он врезался в припаркованную легковушку.
Мужчина попытался убежать, но был задержан инспекторами ГАИ. 25-летний гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения, права на управление транспортными средствами не имел.-0-
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