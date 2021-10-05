В Речицком районе легковушка сбила пешехода, он скончался в больнице

5 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речицком районе пешеход получил несовместимые с жизнью травмы под колесами легковушки, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Дорожная авария произошла 4 октября в 20.15. 38-летний водитель на "Фольксвагене" ехал в направлении деревни Вышимир. "В пути, прибегнув к экстренному торможению, он совершил наезд на необозначенного световозвращающими элементами 42-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть, перекатывая справа от себя велосипед. По предварительной информации, пешеход был в состоянии алкогольного опьянения", - рассказали в УГАИ.

Травмированного мужчину госпитализировали в реанимацию Речицкой ЦРБ, где спустя время он скончался, не приходя в сознание.

В областной Госавтоинспекции просят пешеходов в темное время суток, находясь вблизи проезжей части, обязательно обозначать себя световозвращающими элементами. "Так водители смогут заблаговременно вас заметить и предотвратить наезд. Кроме того, переходите дорогу только в установленных для этого местах, предварительно убедившись в отсутствии приближающихся авто. Водителям необходимо придерживаться безопасного скоростного режима и внимательно оценивать всю дорожную обстановку", - напомнили в УГАИ.-0-