18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Речицком районе работники МЧС спасли заблудившуюся в лесу женщину, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Сообщение о потерявшейся женщине в лесном массиве около деревни Заря Свободы поступило 17 ноября в 16.50. 62-летняя пенсионерка около 9 утра ушла в лес за грибами и заблудилась. На ее поиски были направлены спасатели Речицкого района, сотрудники Речицкого РОВД и работники ГЛХУ "Хойникский лесхоз", а в связи с ухудшением погодных условий и трудностями в поисках также были привлечены спасатели ПАСО областного управления МЧС.

В 21.15 спасатели ПАСО Гомельской области обнаружили женщину в лесу. Ее состояние было удовлетворительным, в медицинской помощи не нуждалась.-0-