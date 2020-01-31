В реке Свислочь обнаружено тело 66-летней женщины

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня утром вблизи концертного зала "Минск" прохожие обнаружили в реке Свислочь тело 66-летней женщины, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По предварительным данным, смерть не носит криминального характера, при осмотре телесных повреждений не обнаружено. Родственники уведомлены о произошедшем, они опознали погибшую.

"Вчера вечером муж погибшей заявил о ее безвестном исчезновении. Чтобы установить точную причину смерти, назначена судебно-медицинская экспертиза. Ленинским (Минска) районным отделом Следственного комитета проводится проверка", - рассказали в СК.

Прямо сейчас следователи работают на месте обнаружения тела женщины.-0-