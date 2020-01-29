В ресторане в Гродно загорелось масло во фритюрнице: тушить помогали пожарные

Фото vgr.by
29 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В гродненском ресторане загорелось масло во фритюрнице, спасатели не допустили возникновения пожара. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.
Днем 29 января сотрудница ресторана, расположенного на улице Стефана Батория в Гродно, сообщила в службу спасения о загорании состава во фритюрнице. На место направились расчеты спасателей и службы взаимодействия.
Потушили масло при помощи порошкового огнетушителя. Пострадавших нет.-0-
Фото vgr.by