30 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Рогачеве 16-летний мотоциклист-бесправник попал в ДТП, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

В УГАИ отметили, что за минувшие сутки в Гомельской области произошло 4 ДТП, в которых 5 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе 2 несовершеннолетних.

Так, примерно в 21.50 в Рогачеве 16-летний водитель мотоцикла "Минск", не имеющий водительского удостоверения и, по предварительной информации, находящийся в нетрезвом виде, ехал по ул.Кирова. В пути парень выбрал небезопасную скорость, потерял контроль над управлением и врезался в бордюрный камень. С травмами мотоциклиста доставили в больницу.

В отделении по агитации и пропаганде уточнили, что несовершеннолетний управлял мотоциклом без мотошлема. Кроме того, в нынешнем году он уже дважды был привлечен к административной ответственности за езду без прав.

В этот же день в Рогачеве случилась еще одна авария, в которой пострадала несовершеннолетняя. Примерно в 7.40 66-летний водитель ВАЗа совершил наезд на 17-летнюю девушку-пешехода. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому переходу, обозначенному дорожными знаками и разметкой. Подросток получила травмы, ее госпитализировали.-0-