В Рогачеве автомобиль упал с домкрата, повредил бак и загорелся

21 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Рогачеве на пожаре травмирован мужчина, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.
Информация о возгорании гаража в райцентре поступила спасателям вечером 19 сентября. К приезду работников МЧС гараж горел внутри.
Хозяин гаража 1991 года рождения самостоятельно покинул горящее строение и обратился за медпомощью. Его госпитализировали в реанимацию райбольницы с диагнозом "отравление продуктами горения, ожоги".
Спасатели ликвидировали пожар.
"Вероятно, события разворачивались следующим образом: мужчина ремонтировал автомобиль. Машина упала с домкрата, повредился топливный бак, в результате чего произошло возгорание разлитого топлива, которое попало на осветительный прибор. Выбираясь из смотровой ямы гаража, мужчина получил ожоги", - рассказали в МЧС.
Огнем уничтожен автомобиль, повреждены деревянная обшивка потолка и имущество внутри гаража.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-