В Рогачевском и Кормянском районах егерей уличили в незаконной охоте

14 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники охотничьих хозяйств Рогачевского и Кормянского районов оказались причастны к незаконной охоте на копытных, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси.

Два таких факта выявили сотрудники Жлобинской инспекции охраны животного и растительного мира в ноябре. Так, в Рогачевском районе егерь проводил охоту на лосей. По представленным документам, добычей считались две взрослые особи и один сеголеток. Как было установлено, последнего подстрелил егерь. Исследование останков животных указало на их принадлежность взрослым особям. "Получается, что егерь как минимум обманул свое хозяйство - за разрешение на добычу сеголетка он заплатил Br300, а плата за взрослого - вдвое дороже. Добыча животного без разрешения расценена как незаконная охота", - уточнили в госинспекции. В отношении егеря возбуждено уголовное дело.

В угодьях Кормянского района был остановлен для проверки УАЗ. На авто четыре охотника и егерь везли пять рюкзаков с мясом. В предъявленном ими талоне было указано, что в поклаже - мясо добытого в тот день лося. Инспекторы изучили закопанные останки копытного. Как оказалось, это был олень, добытый в запрещенном для охоты месте - на загрязненной радионуклидами территории. В отношении подстрелившего оленя охотника возбуждено уголовное дело. Он возместил причиненный вред - около Br23 тыс.

Правовая оценка будет дана и действиям работников охотхозяйства.-0-