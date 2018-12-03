В Россонском районе влобовую столкнулись две легковушки

3 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В лобовом столкновении в Россонском районе пострадали водители легковых автомобилей, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.
Авария произошла сегодня около 14.20 возле деревни Соколище. Водитель "жигулей" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в "Пежо Партнер". Оба водителя госпитализированы в больницу.
По факту ДТП проводится проверка.-0-
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