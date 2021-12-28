В Щучине мужчина помог задержать забравшегося в дом вора

28 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Щучине очевидец помог милиционеру задержать забравшегося в соседний дом вора. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

В нежилой дом, использующийся как дача, в райцентре забрался 22-летний парень. Он собрал с полок продукты питания и алкоголь, прихватил теплые вещи, а затем решил прямо в комнатах обжечь проводку.

"Дым от этого процесса заметил мужчина из соседнего дома. Он рассказал о происходящем проживающему на этой же улице милиционеру. Вместе мужчины направились к дому. Заметив людей, злоумышленник выбрался через окно и пытался убежать, но был задержан", - рассказали в милиции.

Ранее молодой человек уже был судим, сейчас в отношении него возбуждено новое уголовное дело.-0-