14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Щучине спасатели ликвидировали пожар в магазине стройматериалов. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Сегодня в 3.25 очевидец сообщил в службу 101 о пожаре строительного магазина по улице Авиаторов. "Прибывшие к месту вызова подразделения МЧС обнаружили горение кровли торговой точки и ликвидировали его в застигнутых размерах. Огнем повреждена шиферная кровля на площади 10 кв.м", - рассказали в МЧС.

Имущество в магазине удалось защитить от пламени. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемые версии - неосторожное обращение с огнем и поджог.-0-