В Щучинском районе две школьницы обиделись на родителей и взломали магазин

28 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Щучинском районе две школьницы 10 и 12 лет взломали сельский магазин. Об этом БЕЛТА сообщили в ИДН Щучинского РОВД.

Девочки в возрасте 10 и 12 лет обиделись на родителей, запрещавших им дружить. Встретиться из-за этого решили ночью. Во время прогулки родился план. Вооружившись ножами, они направились к небольшому магазину в своем агрогородке.

"Одна из них светила фонариком, вторая вырезала отверстия в пластиковых дверях, а потом открывала замок изнутри", - рассказали в милиции.

Девочки украли из магазина продукты и игрушки, а также прихватили с собой по бутылке водки, шампанского и сигареты. В подвале дома они употребили немного спиртного и легли спать.

К ответственности за содеянное ввиду возраста малолетних воришек привлечены их родители.-0-