В Щучинском районе "Форд" врезался в кормопогрузчик: водитель легковушки погиб

6 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Следователи работают на месте смертельного ДТП в Щучинском районе, где столкнулись легковушка и кормопогрузчик. Информация об этом размещена в Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.

Авария произошла 6 октября около 9.00 рядом с агрогородком Лещатка. "Форд Эскорт" под управлением 57-летнего мужчины столкнулся с попутным кормопогрузчиком. В результате аварии водитель легковушки погиб.

На месте аварии работают следователи и эксперты. Планируется назначение необходимых экспертных исследований.

Возбуждено уголовное дело. Следователи ищут возможных очевидцев ДТП, а также тех, кто располагает записями видеорегистраторов, и просят обратиться в Щучинский районный отдел СК по телефонам (01514) 7-35-97 или (0152) 72-40-40.-0-

Фото СК