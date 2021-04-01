В Щучинском районе на трассе "Ауди" протаранила попутную легковушку

1 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На трассе М6 "Ауди" под управлением жителя Польши протаранила попутную легковушку. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла сегодня около полуночи на территории Щучинского района. Вблизи деревни Смолярня 33-летний житель Польши отвлекся от управления и его "Ауди" врезалась в попутный "Фольксваген Гольф". От удара "Фольксваген" выбросило в правый по ходу движения кювет. В результате аварии пострадал его водитель - 36-летний мужчина с переломом позвонка госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка.-0-