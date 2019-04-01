В Щучинском районе водитель грузовика выехал на работу с пятикратным превышением алкоголя

1 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Щучинском районе инспекторы отстранили от управления грузовиком водителя, ездившего за рулем с пятикратным превышением алкоголя, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Днем 31 марта у деревни Бояры Желудокские наряд ОГАИ Щучинского РОВД остановил МАЗ. Грузовик был занят на отвозе органических удобрений с фермы на поле. Состояние водителя вызвало вопросы.
На момент медосвидетельствования содержание алкоголя в его организме в пять раз превысило предельно допустимое значение. Водитель пояснил, что выпил водки незадолго до задержания.-0-
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