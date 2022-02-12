В Сенице более 150 человек искали двух потерявшихся детей

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В агрогородке Сеница Минского района более 150 человек искали двух потерявшихся детей, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Спасателям 11 февраля в 19.20 поступила информация, что требуется помощь в поиске двух потерявшихся мальчиков. Как стало известно на месте, родители пришли за детьми в детский сад. За территорией дошкольного учреждения во время общения между собой родители отвлеклись, а дети ушли в неизвестном направлении.

Первым на место прибыло отделение пожарной аварийно-спасательной части и штаб ликвидации ЧС Минского районного отдела по ЧС. Приехал штаб ликвидации ЧС Минского областного управления МЧС, РОСН "ЗУБР", подразделения Минского городского управления МЧС, работники РУВД. Прибыли в свободное от службы время работники Минского районного отдела по ЧС, Минского областного управления МЧС. Всего в поисково-спасательной операции были задействованы 15 единиц техники и 151 человек.

В 20.32 старший преподаватель кафедры Университета гражданской защиты МЧС Артем Морозов обнаружил детей вблизи Сеницкого водохранилища. В медицинской помощи они не нуждались, на лед выйти не успели.

Поисково-спасательная операция закончилась успешно. МЧС призывает родителей быть предельно внимательными и следить за детьми.-0-