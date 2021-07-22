В Сенице при пожаре в многоэтажке эвакуированы 18 человек

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Сенице при пожаре в высотке эвакуированы 18 человек. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"Сегодня в 00.58 в МЧС поступило сообщение о пожаре в квартире на 3-м этаже десятиэтажного жилого дома в агрогородке Сеница Минского района по ул.Зеленой, 1, корп. 2. В результате пожара получили отравление продуктами горения жена хозяина и ее дочь, которые госпитализированы", - рассказали в пресс-службе.

Работники МЧС из квартиры на 8-м этаже спасли гражданку 1983 года рождения (находится в отпуске по уходу за ребенком) и ее сына 2018 года рождения. Из квартир подъезда эвакуированы 18 человек.

Причина пожара устанавливается.-0-