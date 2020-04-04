В сервисном центре под Минском нашли гранату под днищем пригнанного на ремонт авто

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня около полудня в милицию поступило сообщение о том, что в автоцентре, расположенном в деревне Цна Минского района, находится заминированная машина. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.
"В ходе осмотра работник сервисного центра под днищем пригнанного на ремонт BMW X6 на российских номерах обнаружил примотанную гранату", - рассказала Ольга Чемоданова.
В деревню направились представители правоохранительных органов и экстренных служб. "В целях безопасности эвакуировано около 70 работников и посетителей центра. Саперно-пиротехнической группой взрывоопасный предмет обезврежен", - добавила она.
На месте происшествия работают сотрудники милиции, следователи и эксперты.-0-