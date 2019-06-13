В Шклове автомобиль сбил 11-летнего велосипедиста

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Шклове легковушка сбила школьника, который ехал на велосипеде, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Авария произошла 11 июня в 14.00. 31-летний местный житель ехал на автомобиле Ford неподалеку от дома №1 по ул.Загородной. Мужчина не уступил дорогу и совершил наезд на 11-летнего велосипедиста.

В результате ДТП мальчик получил сотрясение головного мозга, ушибы скуловой области, плечевого сустава. Он госпитализирован.

Всего в текущем году на дорогах Могилевской области с участием несовершеннолетних произошло 12 аварий, в которых 12 детей получили травмы. Из них 5 ДТП с участием детей зарегистрировано только за 11 дней июня.

"Обращаясь в очередной раз к взрослым, убедительно просим принять все возможные меры для сохранения жизни и здоровья детей. Идете ли вы пешком или едете на машине, подавайте достойный пример, поясняйте свои действия ребенку, убеждайте его, что нужно поступать правильно. При переходе всегда держите ребенка за руку, обращайте его внимание на работу светофоров, объясняйте значение дорожных знаков и разметки. Предотвратить трагедии на дорогах и изменить беспечное поведение детей на безопасное в наших силах. Дети ориентируются на старших, в первую очередь на своих родителей", - сказали в ГАИ.-0-