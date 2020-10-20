В Шклове пьяный бесправник получил 5 суток ареста

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Шклове пьяный бесправник пытался скрыться от ГАИ. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Вечером 18 октября сотрудникам ОГАИ Шкловского РОВД поступила информация о том, что автомобилем Volkswagen Passat управляет водитель с явными признаками алкогольного опьянения. "По сообщению незамедлительно был направлен наряд ГАИ. Спустя 20 минут сотрудники милиции увидели автомобиль. Требование сотрудника ГАИ об остановке транспортного средства 34-летний водитель проигнорировал и попытался скрыться. Завернув в проезд одного из дворов по улице Энтузиастов, он уперся в тупик. И попытался скрыться с места происшествия, однако был задержан", - рассказали в ГАИ.

В ходе разбирательства выяснилось, что водитель Volkswagen находился за рулем в нетрезвом состоянии. Более того, в это время в салоне автомобиля находилась его 4-летняя дочь. Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за подобное нарушение и был лишен прав.

"В отношении водителя составлен ряд протоколов за нарушение ПДД: управление в нетрезвом виде, "бесправная" поездка, невыполнение неоднократных требований сотрудников органов внутренних дел об остановке транспортного средства. А за неповиновение законному требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий нарушитель приговорен судом Шкловского района к 5 суткам административного ареста", - добавили в ГАИ.-0-