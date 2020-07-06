В Шкловском районе подросток за рулем легковушки сбил ребенка

6 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В агрогородке Говяды Шкловского района 14-летний подросток, находясь за рулем автомобиля, наехал на 8-летнего мальчика. Об этом БЕЛТА сообщили в отделение по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

"Вечером 3 июля на улице Славгородской 14-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-21091, при движении задним ходом наехал на 8-летнего мальчика", - рассказали в ГАИ.

В результате аварии ребенок получил травмы, он госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка.-0-