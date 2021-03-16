16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Шкловском районе при пожаре в хозпостройке погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"15 марта в 4.26 поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке на территории КФХ "Родничок" в деревне Борисковичи Шкловского района Могилевской области. На пожаре обнаружен погибший гражданин 1968 года рождения - рабочий хозяйства, который проживал в бытовом помещении хозяйственной постройки с разрешения хозяина", - рассказали в пресс-службе.

Причины пожара и гибели устанавливаются.-0-