В Шумилинском районе мужчина убил знакомого

19 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Витебской области расследует уголовное дело об убийстве мужчины в Шумилинском районе, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по региону Оксана Лазько.

Утром 4 ноября в милицию позвонила женщина и рассказала, что ее супруг нашел тело знакомого без признаков жизни в его доме. У хозяина были множественные колото-резаные раны. По подозрению в совершении преступления мужа сельчанки задержали.

"Предварительно установлено, что в ночь с 3 на 4 ноября во время распития алкоголя в деревне Добрино между 59-летним хозяином дома и мужчиной произошел конфликт. Гость нанес ему ножом и твердым тупым предметом не менее 64 травмирующих воздействий", - отметила Оксана Лазько.

Следователи предъявили 44-летнему мужчине обвинение по ч. 2 ст. 139 (убийство при отягчающих обстоятельствах) УК. Он допрошен и заключен под стражу.-0-

Фото УСК по Витебской области