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08 февраля 2021, 18:09

В Шумилинском районе подросток во время работы с болгаркой получил смертельную травму

Фото из архива
Фото из архива

8 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Сегодня 16-летний подросток из Шумилинского района получил смертельную травму во время работы во дворе дома с болгаркой. Такое сообщение размещено в Telegram-канале Следственного комитета Беларуси, сообщает БЕЛТА.

По данным следствия, сегодня днем 16-летний житель Шумилинского района работал во дворе дома. В это время он использовал болгарку. Неожиданно в ней лопнул диск, который травмировал юношу. Скорую помощь тут же вызвала мать подростка. Однако спасти парня не удалось. Он скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.

В настоящее время следственно-оперативная группа работает на месте происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза.-0-

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