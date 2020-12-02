В Шумилинском районе в карьере нашли останки погибших в годы войны

2 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Во время земляных работ в карьере около деревни Пятницкое Шумилинского района водитель погрузчика обнаружил костные останки людей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области.

На место выехала следственно-оперативная группа. Эксперт Шумилинского межрайотдела предварительно установил, что с учетом внешнего вида и глубины нахождения останков в грунте, найдено захоронение времен Великой Отечественной войны. Извлеченные фрагменты более 160 костей были направлены на судебную медико-криминалистическую экспертизу. "Во время кропотливых исследований установлено, что костные останки имеют анатомические признаки костей скелета человека, которые могут принадлежать не менее чем семи скелетам. Степень их сохранности свидетельствует о давности захоронения - более 50 лет. Костные останки переданы представителям местных органов власти", - отметили в ГКСЭ по Витебской области.

Чаще всего в северном регионе проводятся медико-криминалистические экспертизы костей, обнаруженных при разработке карьеров, во время раскопок на местах боев и захоронений воинов, погибших в годы войны. В среднем в год в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Витебской области проводится около 20 таких исследований.-0-