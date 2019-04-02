В Скиделе мужчина украл из магазина терминал

2 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Милиция разыскивает мужчину, похитившего из магазина в Скиделе банковский терминал для расчета карточками. Об этом БЕЛТА сообщили в группе информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел 18 марта. Работники магазина оставили терминал на столике для цветов. Неизвестный мужчина заприметил его и украл. Стоимость устройства превышает Br600.

Момент кражи попал на видео. "Всех, кто узнал мужчину, просим сообщить об этом по телефонам 8 (0152) 79-77-06 или 79-77-00, а также по номеру +375 (29) 288-02-08", - сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

В милиции также порекомендовали мужчине самому явиться в органы внутренних дел.-0-