В Скиделе сотрудники выносили с птицефабрики мясную продукцию

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Скиделе сотрудники птицефабрики выносили с предприятия мясную продукцию. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

"Проверка участковым инспектором милиции совместно с Департаментом охраны сотрудников птицефабрики в Скиделе показала, что люди выходят с рабочего места с явно потяжелевшими сумками. У ворот предприятия выборочно проверялись работники - всего за 5 минут установлены 7 человек, которые похитили мясную продукцию", - рассказали в УВД.

В личных вещах граждане выносили филе цыпленка, куриный окорочок, колбасные изделия из птицы весом от 1 кг до 2 кг. "Есть все основания полагать, что это происходит регулярно, поэтому подобные проверки продолжатся", - добавили в милиции.

За мелкое хищение составлены административные протоколы.-0-