В Скиделе украли пожертвования на храм

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожертвования на храм Святого Архангела Михаила украли в Скиделе. Такая информация размещена на сайте УВД Гродненского облисполкома, сообщает БЕЛТА.
Как отмечают правоохранители, преступление было совершено ночью. "Злоумышленник повредил оконную раму и проник в канцелярию храма. Там он взломал сейф и достал из него Br1,6 тыс.", - рассказали в управлении.
Уголовное дело возбуждено по ст.205 УК (кража).-0-
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