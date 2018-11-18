В Скиделе украли пожертвования на храм

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожертвования на храм Святого Архангела Михаила украли в Скиделе. Такая информация размещена на сайте УВД Гродненского облисполкома, сообщает БЕЛТА.

Как отмечают правоохранители, преступление было совершено ночью. "Злоумышленник повредил оконную раму и проник в канцелярию храма. Там он взломал сейф и достал из него Br1,6 тыс.", - рассказали в управлении.

Уголовное дело возбуждено по ст.205 УК (кража).-0-