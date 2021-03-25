В Славгороде возле школы обнаружен боеприпас времен войны - эвакуированы 552 человека

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Славгороде возле школы обнаружен боеприпас времен ВОВ - эвакуированы 552 человека. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"24 марта в 13.42 спасателям поступило сообщение об обнаружении гранаты времен ВОВ возле территории средней школы №1 в Славгороде Могилевской области по ул. Октябрьской, 20. Сотрудниками милиции, работниками МЧС и администрацией учреждения из здания эвакуированы 552 человека (из них 500 учащихся)", - рассказали в пресс-службе.

В 15.22 группой разминирования боеприпас изъят для уничтожения. -0-