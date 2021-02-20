В Слониме двое парней задержаны за вымогательство денег

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Слониме за вымогательство денег у подростка задержаны двое парней, сообщили БЕЛТА в МВД.

"15-летний парень из Гродненского района приехал учиться в Слоним. В колледже он познакомился с 17-летним местным жителем и его 18-летним знакомым, который недавно вернулся из спецшколы, куда был направлен за систематические правонарушения. Однажды компания попала на так называемую вписку, где с девятого этажа у одного из участников упал телефон. Средний из троицы решил помочь хозяину гаджета найти виновного в инциденте: потребовал у своего нового знакомого $300 якобы за ущерб. Для пущей убедительности заручился поддержкой старшего товарища", - рассказали в МВД.

После запугивания подростка последовали издевательства: оскорбления, пинки и подзатыльники стали нормой. "В итоге он решил откупиться и втайне от родителей вынес из дома требуемую сумму. В последующем "разводить" жертву продолжил 18-летний парень из спецшколы: под угрозами вымогал деньги на такси, пиво и сигареты", - отметили правоохранители.

Когда мать потерпевшего обнаружила пропажу валюты и выяснила, что произошло, потребовала у парней вернуть деньги. Те обещали все отдать и прекратить преследование. Женщина, в итоге ничего не получив, обратилась в милицию. Сначала оперативники поймали с поличным совершеннолетнего юношу - он забрал у подростка Br20. Затем задержали второго.

Следователи дали правовую оценку действиям парней и возбудили уголовные дела за вымогательство. Сейчас ведется работа по выявлению других жертв подозреваемых.-0-