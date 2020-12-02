В Слониме мужчина получил ожоги при тушении пожара в доме

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Слониме при самостоятельном тушении пожара в своем доме мужчина получил ожоги, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

"1 декабря в 13.01 в Слонимский райотдел МЧС из РОВД поступило сообщение о том, что мужчина, проживающий по ул.Пушкина в райцентре, при самостоятельном тушении пожара получил ожоги и был госпитализирован районную больницу. Подразделения МЧС не привлекались", - рассказали в пресс-службе.

Выяснилось, что 60-летний житель Слонима, протапливал дома печь, не закрыв дверцу топки. Горящие угли выпали на притопочный лист, где лежали дрова, которые впоследствии воспламенились. Мужчина принялся ликвидировать возгорание, и на нем загорелась одежда. В шоке он выбежал на крыльцо. В этот момент во двор зашел его брат. Он моментально среагировал - набрав воды из бочки, потушил возгорание и позвонил по номеру 102.

После осмотра бригадой скорой медицинской помощи пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение Слонимской ЦРБ с термическими ожогами II-III степени около 40% тела. Его состояние оценивается как тяжелое.

Причина пожара - нарушение правил эксплуатации печи.-0-