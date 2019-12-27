В Слониме столкнулись МАЗ и "Мазда": водитель и пассажир легковушки в реанимации

27 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Слониме в результате ДТП пострадали два человека. Информация об этом размещена в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.
Авария произошла около 9 часов утра на улице Горького, где вначале столкнулись два автомобиля. Водитель "Мазды" попытался скрыться с места происшествия. Он выехал на встречную, где столкнулся с автокраном на базе МАЗа.
В результате аварии водитель и пассажир легковушки серьезно пострадали. Сейчас они в реанимации.
Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия. Также опрошены очевидцы аварии. С их слов, легковушка двигалась с превышением скорости. По предварительной информации, водитель "Мазды" находился в состоянии опьянения.
Все обстоятельства произошедшего выясняются.-0-