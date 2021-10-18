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18 октября 2021, 18:35

В Слонимском районе мужчина избил знакомого из-за долга в Br50: возбуждено уголовное дело

Фото из архива
Фото из архива

18 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Следователи выясняют обстоятельства преступления, связанного с принуждением к уплате долга в Слонимском районе. Информация об этом размещена в Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.

Выяснилось, что 30-летний житель одной из деревень Слонимского района в сентябре принуждал своего знакомого к уплате долга. Сумма долга составляла Br50.

"Для убедительности мужчина избил потерпевшего. Тот пояснял, что намеревается вернуть долг, однако сейчас у него нет денег", - рассказали в СК.

Подозреваемый задержан. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются в рамках возбужденного в отношении мужчины уголовного дела по ч.2 ст.384 (принуждение к выполнению обязательств, совершенное с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья). Также выяснилось, что он причастен к совершению особо тяжкого преступления, предусмотренного ч.3 ст.147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть) УК.-0-

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