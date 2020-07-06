6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Слуцке легковушка сбила семилетнего велосипедиста. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел 4 июля около 17.00. 23-летний водитель "Опель Вектра" на пересечении улиц Велинской и Тройчанской совершил наезд на 7-летнего велосипедиста. По предварительной информации, ребенок пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП он получил телесные повреждения и был госпитализирован.

В этот же день около 20.00 в деревне Носилово Молодечненского района 36-летний местный житель на автомобиле "Фольксваген" на улице Гастелло совершил наезд на 5-летнего пешехода, который, по предварительной информации, находился на проезжей части дороги. После оказания медицинской помощи ребенка отпустили домой.-0-