В Слуцке легковушка сбила семилетнего велосипедиста

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 6 июля 2020
Минск Переменная облачность +27°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:30 На МКАД легковушка съехала в кювет и врезалась в осветительную мачту Происшествия
10:24 Ученый из Оксфорда выдвинул новую теорию происхождения коронавируса В мире
10:17 Мужчина погиб от удара током в Дрогичинском районе Происшествия
10:14 Серийный похититель велосипедов задержан в Минске Происшествия
10:11 Лукашенко поздравил Назарбаева с юбилеем Президент
09:59 На озере в Гродно спасли 5-летнюю девочку Происшествия
09:56 Второй укос трав проведен в Беларуси на трети площадей Экономика
09:52 В Слуцке легковушка сбила семилетнего велосипедиста Происшествия
09:46 Умер Эннио Морриконе В мире
09:46 В Бресте таксист сбил 15-летнего велосипедиста Происшествия
09:45 В штате Мэриленд 19 человек пострадали при падении дерева В мире
09:38 В Израиле из-за второй волны коронавируса вводятся дополнительные ограничения В мире
09:34 Полгектара конопли уничтожили в Буда-Кошелевском районе Происшествия
09:10 Число заразившихся коронавирусом в Бразилии превысило 1,6 млн человек В мире
09:05 Зинаида Кучер: я признательна государству за поддержку культуры и музейного дела Культура
09:00 Правящая партия в Хорватии побеждает на выборах в парламент страны В мире
09:00 Жилье, работа, бизнес: современные столичные комплексы – пространство больших возможностей Общество
08:54 Австралия закроет границы между двумя штатами из-за вспышки коронавируса В мире
08:51 БелТПП и Беларусбанк подписали меморандум о совместной поддержке экспорта на 2020-2021 годы Экономика
08:46 Под Ростовом частный вертолет совершил жесткую посадку, один человек погиб В мире
08:43 Лувр открывает двери для посетителей В мире
08:37 В Брестской области расширяют практику электронных торгов Регионы
08:34 В Гонконге впервые за три недели выявлены новые местные случаи заражения коронавирусом В мире
08:17 Трамп заявил о снижении смертности из-за коронавируса в США В мире
08:08 В Японии жертвами ливней стали 42 человека В мире
08:00 Картина выходных: День Независимости, светомузыкальный фонтан и Купалье на Августовском канале Общество
07:35 Памятный знак авиаторам планируют установить в Кобрине Регионы
07:01 В Беларуси пройдет ЦТ по иностранному языку Общество
00:56 ФОТОФАКТ: На Августовском канале прошел традиционный обряд Купалье Регионы
00:45 Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Вануату В мире
Все новости
Все новости
Происшествия
06 июля 2020, 09:52

В Слуцке легковушка сбила семилетнего велосипедиста

Фото из Telegram-канала МВД
Фото из Telegram-канала МВД

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Слуцке легковушка сбила семилетнего велосипедиста. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел 4 июля около 17.00. 23-летний водитель "Опель Вектра" на пересечении улиц Велинской и Тройчанской совершил наезд на 7-летнего велосипедиста. По предварительной информации, ребенок пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП он получил телесные повреждения и был госпитализирован.

В этот же день около 20.00 в деревне Носилово Молодечненского района 36-летний местный житель на автомобиле "Фольксваген" на улице Гастелло совершил наезд на 5-летнего пешехода, который, по предварительной информации, находился на проезжей части дороги. После оказания медицинской помощи ребенка отпустили домой.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
ДТП МВД Слуцк
Новости рубрики Происшествия
На МКАД легковушка съехала в кювет и врезалась в осветительную мачту
Фото из архива Мужчина погиб от удара током в Дрогичинском районе
Фото из архива Серийный похититель велосипедов задержан в Минске
Фото из архива На озере в Гродно спасли 5-летнюю девочку
Фото из Telegram-канала МВД В Бресте таксист сбил 15-летнего велосипедиста
Фото УВД Гомельского облисполкома Полгектара конопли уничтожили в Буда-Кошелевском районе
Главное
Александр Лукашенко Никто не в состоянии извне поколебать стабильность и независимость Беларуси - Лукашенко
Рост производства и диверсификация экспорта - Субботин о развитии АПК в этом году
В Беларуси выздоровел и выписан 50 871 пациент с COVID-19
Жилье, работа, бизнес: современные столичные комплексы – пространство больших возможностей
Топ-новости
Картина выходных: День Независимости, светомузыкальный фонтан и Купалье на Августовском канале
Ситуация на белорусском рынке труда управляемая - Костевич
Зинаида Кучер: я признательна государству за поддержку культуры и музейного дела
Второй укос трав проведен в Беларуси на трети площадей
Венесуэла рассчитывает укрепить сотрудничество с Беларусью - посол
В Беларуси пройдет ЦТ по иностранному языку
В МЧС рассказали, как действовать при обнаружении лесного пожара
До +30°С ожидается в Беларуси 6 июля
ФОТОФАКТ: На Августовском канале прошел традиционный обряд Купалье
Солигорский "Шахтер" разгромил "Торпедо-БелАЗ"  в матче чемпионата Беларуси
Спецдокладчик ООН рассказала о негативных последствиях санкций в условиях пандемии
Встреча на Кургане Дружбы в этом году пройдет в усеченном формате
ФОТОФАКТ: Дети облюбовали фонтан возле парка Горького
Сложившуюся в стране систему отношений ни в коем случае нельзя расшатывать - Кошелев
ФОТОФАКТ: В Национальном парке "Припятский" большой популярностью пользуются водные экскурсии
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.