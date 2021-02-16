В Слуцке вынесли приговор парню за насилие в отношении милиционера

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Слуцкого района вынес приговор в отношении молодого человека по уголовному делу о насилии над сотрудником органов внутренних дел, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минского областного суда.

"Обвиняемый, имея признаки алкогольного опьянения, в целях воспрепятствования законной деятельности инспектора ДПС отдела ГАИ Слуцкого РОВД применил к находившемуся в форменном обмундировании милиционеру насилие", - отметили в пресс-службе. В суде пояснили: молодой человек умышленно толкнул инспектора руками в грудь, а затем ударил головой в область носа.

Кроме того, парень отказался проходить освидетельствование. Впрочем, в течение года на него уже был составлен протокол за вождение в нетрезвом виде. Тогда ему назначили штраф и лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на три года.

С учетом всех обстоятельств теперь суд назначил обвиняемому 2 года 2 месяца лишения свободы в колонии общего режима. Он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет. Кроме того, фигуранту предстоит выплатить штраф 100 БВ (Br2,9 тыс.) в доход государства, а в пользу потерпевшего - Br100 материального возмещения морального вреда, причиненного преступлением.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.-0-