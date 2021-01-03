В Слуцком районе мужчина стал жертвой ревнивого мужа сельчанки

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3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Слуцком районе следователи устанавливают обстоятельства убийства мужчины, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
"Утром 3 января в одной из деревень района с колото-резаными ранами обнаружено тело 34-летнего мужчины, - рассказали в СК. - По предварительным данным, в ходе конфликта на почве ревности к своей супруге 39-летний мужчина ножом ударил 34-летнего, который от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия".
Следователи осмотрели место происшествия, обнаружили и изъяли нож, другие предметы и объекты, по которым назначены экспертные исследования.
В отношении 39-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 (убийство) УК. Подозреваемый задержан, с ним работают следователи.-0-