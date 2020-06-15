15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Слуцком районе рыбак пытался сложить удочку возле ЛЭП и получил смертельный удар током, сообщил БЕЛТА в "Белэнерго".

Энергетики Слуцкого района получили сообщение об отключении линии 110 кВ и во время обхода участка вблизи реки Сивельги обнаружили труп неизвестного мужчины. Как удалось выяснить со слов очевидцев, двое друзей возвращались с рыбалки и направлялись к машине, припаркованной в охранной зоне линий электропередачи, с удочками в руках. При попытке сложить удилище один из мужчин коснулся провода 110 кВ и был травмирован электрическим током. Расследуются обстоятельства случившегося.

"Трагедии удалось бы избежать, если бы рыбаки не проигнорировали информацию на плакатах о запрете рыбной ловли вблизи воздушной линии электропередачи, размещенных здесь же", - отметили в "Белэнерго".

Энергетики в очередной раз призывают быть особо внимательными при выборе мест рыбной ловли и соблюдать меры безопасности вблизи прохождения воздушных линий электропередачи.

В "Белэнерго" напомнили: категорически запрещается ловить рыбу в водоемах под воздушными линиями электропередачи, проходить с поднятой вверх разложенной удочкой под проводами воздушных ЛЭП.-0-